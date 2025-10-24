EUROJACKPOT
Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 24 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE con un bote de 17.000.000 y descubrir si tu número ha sido premiado.
Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.
Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
