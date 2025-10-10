Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 10 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 10 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.900.000 euros.

Sorteo Bonoloto: Comprobar n&uacute;mero y resultado

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 10 de octubre de 2025 con un bote de 1.900.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

