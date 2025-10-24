Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 52.000.000 euros.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 52.000.000 euros.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

El bote del sorteo de Euromillones ofrece la posibilidad de ganar un premio de hasta 190 millones de euros. Cada cuatro sorteos, si no hay un ganador del premio total, la cantidad acumulada se repartiría entre los premiados de la siguiente categoría.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

