Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 24 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 24 de enero de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 24 de enero de 2026.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

