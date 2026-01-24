Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 24 de enero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 24 de enero de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 86.500.000 euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

