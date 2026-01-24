Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 24 de enero de 2026

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 24 de enero. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 20015, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 60134, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7051, 4472, 5347 y 5804, premios de 150 euros

- 894, 068, 621, 334, 321, 820, 618, 723, 364 y 730, premios de 30 euros por décimo

- 82, 70, 82, 92, 09, 40, 66, 02 y 85, premios de 12 euros al décimo

- 5, 6 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

