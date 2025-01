¿Dónde han caído los 52 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 7 de enero de 2025?

Este martes 1 de octubre se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de este martes 1 de octubre 7 de enero de 2025 es e 20 33 35 41 47 y las estrellas los números 04 y 12.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 24 de SABADELL (Barcelona), situada en C.C. El Corte Inglés – Francesc Macià, 58-60. Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera

Categoría (5+2) podría ganar 52 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.150 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), situado en Murga, 4 - Esquina Avenida Venegas

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy ha agraciado al número 06 28 30 31 40 46, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 13 de GIJÓN (Asturias), situada en Avenida Galicia, 103; en la nº 28 de GRANADA, situada en C.C. Alcampo – Avenida Juan Pablo II, s/n; en la nº 97 de VALENCIA, situada en Ingeniero Joaquín Benlloch, 22; y en la nº 1 de SALCEDA DE CASELAS (Pontevedra), situada en Pontevedra, 15.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 7 de enero de 2025 es el 12608. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 44 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 7 de enero de 2025 es 01, 07, 09, 13, 17, 18, 22, 31, 32, 37, 42, 46, 47, 50, 63, 64, 69, 78, 79, 82.

