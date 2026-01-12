La Primitiva
Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 12 de enero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 12 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 77.000.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 12 de enero de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 77.000.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
