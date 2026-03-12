Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 12 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Sorteo Loter&iacute;a Nacional: Comprobar d&eacute;cimo de hoy s&aacute;bado 7 de marzo, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de marzo, en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 12 de marzo de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

