Dónde han caído 124,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 12 de marzo de 2026

Este jueves 12 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 que cuenta con un bote de 120.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 05, 12, 16, 22, 29 y 36, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 567 729 premiado con 1 millón de euros.

Sin acertantes del premio especial

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 ha agraciado al número 11, 14, 15, 30, 33 y 41, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 0. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.866.756,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Laureà Miró, 229-231. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 12 de marzo de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 09 20 23 35 36 y el dream 4.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 27.188. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 34.703. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 3, 8 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 es el 94656. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 27 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 12 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 13 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

