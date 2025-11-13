Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

