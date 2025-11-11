Sorteo ONCE de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del martes 11 de noviembre

El sorteo extraordinario 11/11 de la ONCE se celebra hoy, 11 de noviembre, con inicio a las 21:25 horas, según la información publicada en la web oficial de JuegosONCE. La organización fija el cierre de la venta a las 21:00 horas, mediante canales presenciales y en los soportes digitales autorizados. El precio por cupón es de 6 euros.

En las compras realizadas en la plataforma online, los premios se abonan de manera automática en la cuenta de usuario habilitada.

La cita forma parte del calendario de sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La entidad vincula esta emisión a su actividad institucional, con la financiación de proyectos de inclusión laboral, accesibilidad y apoyo a personas con discapacidad visual.

La estructura de premios presenta un número principal y varios números adicionales, con importes y categorías que cubren combinaciones completas y parciales.

Horario y canales de compra

La ONCE mantiene un margen de 25 minutos entre el cierre de la venta y el inicio del sorteo. Ese intervalo permite la preparación del procedimiento interno. Los cupones están disponibles en puntos de venta autorizados y en la plataforma de JuegosONCE, tanto en web como en aplicación móvil.

El acceso digital facilita la gestión de los cobros para los usuarios con registros activos.

Estructura de premios

El 11/11 distribuye importes en varias capas. El cuadro principal queda definido de la siguiente forma: un premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie del número principal; once premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de los números adicionales; ciento diecinueve premios de 50.000 euros a las cinco cifras del número principal; mil trescientos nueve premios de 2.000 euros a las cinco cifras de los números adicionales; y 1.080.000 reintegros de 6 euros para los cupones que coincidan con la cifra señalada como reintegro.

Destino de los fondos

Cada cupón contribuye a la financiación de la actividad social de la ONCE. Los recursos se orientan a programas de empleo, formación, accesibilidad y autonomía personal para personas con discapacidad visual. La entidad comunica de forma periódica estos destinos en sus memorias y notas informativas.

