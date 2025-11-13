ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Si aciertas las 5 cifras del Cupón Diario ganarás 35.000 euros y si aciertas la serie tendrás un premio de 500.000 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

En 1938 se fundó la ONCE y con ella el sorteo del cupón diario, pero la Fundación surgió en 1988. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

Para participar en el sorteo Mi Día de la ONCE sólo tendrás que elegir una fecha especial. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte. Podrás jugar al sorteo Mi Día de la ONCE semanalmente los jueves. Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. La disponibilidad de fechas es de hasta 100 años atrás con la posibilidad de elegir día, mes y año de 36.525 fechas. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Los premios que ofrece el sorteo de Mi día no tienen un importe fijo. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

