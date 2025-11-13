EuroDreams
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025
Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
