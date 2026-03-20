Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha sido para el número 05, 12, 16, 37 y 46, y las estrellas las formadas por los números 08 y 10. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 142.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el ZRT49576.

El sorteo de Euromillones permite jugar 5 números comprendidos entre el 1 y el 50, sumado a dos estrellas que van desde el número 1 hasta el 11. Los premios se pueden conseguir en función de si se aciertan 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2, 1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 o ninguna estrella; o 1 número y las 2 estrellas que se pueden jugar. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

Con el bote de Euromillones puedes llegar a ganar hasta 190 millones de euros. Si tras cuatro sorteos, el primer premio queda vacío, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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