Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 7 de octubre de 2025

El ganador de la Bonoloto de hoy, martes 7 de octubre de 2025 ha sido para el número 05, 20, 24, 25, 46 y 49, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

