ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 7 de octubre de 2025 en directo

Comprueba tu número del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 7 de octubre de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 7 de octubre de 2025 es el 26422. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 49 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Además de jugar los 5 números que se registran en el sorteo, con la serie puedes ganar hasta 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 7 de octubre de 2025 es 08, 11, 16, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 42, 45, 49, 51, 55, 56, 67, 69, 75, 77 y 81.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 07 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com