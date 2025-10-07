Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EUROMILLONES

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 7 de octubre de 2025

El Euromillones de hoy, martes 7 de octubre de 2025, con un bote de 17.000.000 euros, ha agraciado al número 24, 39, 42, 43 y 48, siendo las estrellas el 05 y 08. El Millón de Euromillones es para el código TPF56902.

Euromillones: Comprobar resultado del sorteo de hoy en directo

Euromillones: Comprobar resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 7 de octubre de 2025 que cuenta con un bote de 17.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 24, 39, 42, 43 y 48, siendo las estrellas el 05 y 08. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el TPF56902 premiado con 1 millón de euros.

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

Con el bote de Euromillones puedes llegar a ganar hasta 190 millones de euros. Si tras cuatro sorteos, el primer premio queda vacío, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

