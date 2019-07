Mientras PP, Cs y Vox siguen negociando para intentar convocar una investidura en Madrid y Murcia que tenga resultado, en dos comunidades están ya con los debates de investidura. En ambas están más avanzadas las negociaciones para un pacto de izquierdas. Más en duda está en Aragón o La Rioja.

En Asturias el candidato socialista, Adrián Barbón, espera ser elegido sumando los votos de IU y de Podemos, aunque estos últimos por el momento no están decididos. El bloqueo es esta comunidad no es posible porque no se puede votar en contra del candidato. Simplemente es elegido el que tiene más votos.

Otro socialista, Ángel Víctor Torres, también ha hecho ya su discurso de investidura. Será elegido presidente de Canarias, acabando con la hegemonía de Coalición Canaria. Ha alcanzado un pacto con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera.