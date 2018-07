Los equipos femeninos de rugby también reclaman su presencia en Bilbao

FINALES DE RUGBY EN BILBAO

Las calles de Bilbao empiezan a notar la presencia de los aficionados de rugby, que se preparan para presenciar desde hoy viernes las finales de la Challenge Cup y la Champions Cup de Rugby 2018. Sin embargo, los equipos femeninos también quieren reivindicar su presencia en este deporte y, por ello, han sacado un vídeo bajo el lema "La cuestión no es quién me va a permitir; es quien me va a detener".