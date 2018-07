Llorente: "Lo de Raúl es increíble, el cabrón los sigue metiendo de par en par"

El delantero del Athletic Club Fernando Llorente no ha dudado en reconocer que "lo de Raúl es increíble, el cabrón los sigue metiendo de par en par", tras el doblete que anotó el madrileño en la goleada bilbaína (2-4) ante el Schalke 04. "Ha sido un partidazo. No ha sido nada fácil porque han reaccionado muy bien a nuestro primer gol. Es un campo muy complicado, aprietan muchísimo. Es un espectáculo su afición. Más no podemos pedir", reflexionó el riojano al término del encuentro.

Pese a lo abultado del marcador, Llorente recordó que en el transcurso del partido hubo "un momento complicado con el 2-1", pese a lo cual, el equipo "no" se vino "abajo". "Hemos jugado hoy como sabemos, intentando jugarla", apuntilló. "Hay que esperar porque el Schalke es un equipo con mucho potencial y tiene muchísimas individualidades y no hay que confiarse con nada", valoró el ariete, que también tuvo palabras para Raúl González, tachándole de "increíble". "El cabrón los sigue metiendo de par en par", bromeó.