Desestiman la demanda de una mujer en Ourense que pagó 14.000 euros a una vidente para que su marido saliese de la cárcel

En Ourense, en un pueblo cercano a la capital de provincia (Vilamarín), una jueza ha desestimado una demanda presentada por una mujer que contrató los servicios de una tarotista por un precio total de 14.090 euros, con la esperanza de que esta pudiera lograr la salida de prisión de su marido, quien se encuentra encarcelado por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según explicó la demandante, decidió interponer la reclamación al ver que el encargo no se cumplió y que su esposo continuaba cumpliendo su condena.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Ourense, Olalla Para Fernández, dejó claro en la sentencia que el error cometido por la demandante era "fácilmente vencible". Según señala el fallo, "nadie puede esperar razonablemente que una persona que desempeña el trabajo de tarotista pueda llegar a conseguir, por medio de la contratación de sus servicios, la excarcelación de una persona que ha sido privada de libertad por orden de una autoridad judicial competente". En otras palabras, la jueza considera que se trata de una expectativa completamente irreal y carente de fundamento jurídico o lógico.

Además, la resolución judicial rechaza también la justificación presentada por la demandante, quien argumentaba que su situación personal y económica era especialmente angustiosa en el momento de contratar los servicios. La jueza subraya que este hecho no puede servir como excusa válida para anular el contrato, ni para alegar engaño o manipulación, dado que la situación emocional del cliente no altera la naturaleza claramente improbable de la promesa que le fue hecha.

Hace cinco años de la presunta estafa

Los hechos se remontan a mediados del año 2020, hace ya casi cinco años. Fue entonces, concretamente en el mes de junio, cuando esta mujer ourensana, aunque con domicilio en el País Vasco, acudió a la ayuda de una tarotista también natural de Ourense. Tras llegar a un acuerdo, realizó el pago de los 14.090 euros. Sin embargo, al comprobar con el tiempo que su marido seguía en prisión y que no se había producido ningún avance en ese sentido, la mujer, sintiéndose engañada y estafada, decidió presentar una denuncia en los tribunales.

Este medio ha podido contactar con la tarotista implicada en el caso, quien insiste en que nunca ha ofrecido ese tipo de servicios. Asegura que no se define como vidente, ni como pitonisa, ni como meiga o bruja. Según explica, se dedica a otros ámbitos en el mundo laboral.

Ya era la segunda demanda

Cabe destacar que esta no ha sido la primera vez que la mujer ha intentado llevar a juicio a la presunta tarotista. De hecho, ya había presentado una denuncia anterior por la vía penal, alegando un supuesto delito de estafa. No obstante, esa primera demanda tampoco prosperó. En el caso más reciente, la demandante intentó anular el contrato alegando que su consentimiento estaba viciado por su estado de vulnerabilidad, aunque este argumento también fue desestimado en la sentencia final. La justicia ha considerado que no existió engaño suficiente ni causa legal que justifique la devolución del dinero.

