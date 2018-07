Las declaraciones que protagonizaron el juicio del caso Gürtel

Luis Bárcenas, durante el juicio del caso Gürtel: "Yo no he recibido absolutamente nada"

"Yo no he recibido nada, absolutamente nada, niego la mayor, la menor y la intermedia, esas iniciales no se corresponden conmigo en ningún caso y no he recibido absolutamente nada del señor Correa ni para mí ni para el Partido Popular". Ha sido condenado a 33 años de cárcel.

Correa: "La relación directa con todos los políticos sólo la he tenido yo, quedaba con ellos y les daba el sobre"

"Con Jesús Sepúlveda tuve atenciones: le regalé un coche, realizaba viajes él y su familia con la agencia de viajes nuestra, luego le regalé otro coche. La relación directa con todos los políticos sólo la he tenido yo, quedaba con ellos y les daba el sobre. Muchos empresarios privados que daban sus aportaciones y que luego yo se las entregaba a Luis Bárcenas y yo me quedaba con mi parte", explicaba Francisco Correa sobre cómo funcionaba la trama. Ha sido condenado a 51 años de cárcel.

Rajoy: "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad"

"Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad y lo único que me importaba a mí era que nos dijeran que los informes del Tribunal de Cuentas estaban bien", señaló Mariano Rajoy cuando testificó en el juicio por la trama Gürtel.

Ricardo Costa, durante el juicio del caso Gürtel: "El PP se financiaba con dinero negro"

"Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral de 2007", sentenció Costa durante el juicio.

Ana Mato, durante el juicio del caso Gürtel: "No me consta nada"

"No me consta nada, pero creo que en todo caso eso lo explicará Jesús Sepúlveda, que dará las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión, yo no tengo nada más que añadir", señalaba la exministra cuyo marido estaba salpicado con la trama. Ha sido condenada a pagar 27.857,53 euros por haberse lucrado en concepto de viajes y eventos familiares.