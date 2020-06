Zoido asegura que "no hay ningún" temor de que Suiza dé asilo político a Anna Gabriel, que "tendrá que pagar las consecuencias del ordenamiento jurídico"

El ministro de Interior, Jose Ignacio Zoido, ha asegurado que España es un "Estado de derecho modélico" y ha destacado que Anna Gabriel "tendrá que pagar las consecuencias estipuladas en el ordenamiento jurídico", si no acude a la citación judicial.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2018, que se celebrará en la Feria de Madrid y pretende ser "uno de los más completos escaparates internacionales del sector de la seguridad integral".

"Somos un Estado de derecho de gran salud y somos un ejemplo a imitar"

Zoido ha afirmado que "no hay ningún temor" de que Suiza dé asilo político a Gabriel y ha insistido en que la división de poderes en España "garantiza de forma clara y evidente" que en el país se vive en un "Estado de pleno derecho". "Somos un Estado de derecho de gran salud y somos un ejemplo a imitar", ha destacado y ha añadido que parece "mentira" que algunos pretendan "criticar este modelo".

La dirigente de la CUP Anna Gabriel ha anunciado su decisión de quedarse en Suiza y no ir a declarar mañana a Madrid ante el Tribunal Supremo, al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España. "No iré a Madrid", asegura Gabriel en una entrevista en la edición en papel del diario suizo 'Les Temps', en la que añade que en Suiza podrá proteger mejor sus derechos.