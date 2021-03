El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero ha dicho este viernes que la CAM acata la decisión del Ministerio de Sanidad de cerrar perimetralmente las comunidades autónomas durante las vacaciones de Semana Santa y San Isidro, pero que la llevará ante la Justicia al considerar que el Ejecutivo carece de las competencias necesarias para ordenar un cierre como ese.

"Aplicaremos el cierre perimetral impuesto por el Gobierno central en el puente de San José y Semana Santa. Recurrimos esta decisión ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida", ha indicado la Comunidad de Madrid en su cuenta de Twitter.

Zapatero ha asegurado que el "Gobierno regional presentará un recurso ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida", añadiendo que "jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

"A las justificaciones jurídicas se suma otra científica: está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de todas las patologías respiratorias, y el coronavirus es una de ellas", ha agregado el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Antonio Zapatero ha añadido que "además de estar publicado en varias revistas científicas (la transmisión en función de la densidad de población) es un hecho que se ha corroborado en Madrid, porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, han aumentado los contagios".

"Entendemos que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad", ha remarcado, al tiempo que añadía que Madrid "cumplirá escrupulosamente" con la ley.

Descenso de los contagios

Además ha señalado que el número de contagios por coronavirus en Madrid continúa con la tendencia descendente. "La ultima semana han bajado los casos un 13% en comparación de la semana anterior y un 31 % con respecto a los últimos 14 días", ha dicho. "La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se sitúa en 224 en la Comunidad de Madrid".

La vacuna de AstraZeneca

Zapatero ha destacado el efecto de la vacunación sobre la situación epidemiológica. "En la última semana solo ha habido dos brotes en residencias, y solo un caso ha requerido ingreso hospitalario". El viceconsejero ha destacado también la "seguridad" de la vacuna de AstraZeneca.

También reiteró las palabras de la víspera del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien trasladó a Sanidad una petición para que la vacuna de AstraZeneca se empiece a administrar a los mayores de 55 años (ese es el límite actual) e incluso a los mayores de 65.

Zapatero ha explicado que se trata de una "medida urgente" que el Gobierno central debe aplicar cuanto antes.