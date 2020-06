Zapatero "No seré de los que diga que sería horrible" no llegar a un acuerdo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que la consecución de un acuerdo de gobierno es "extremadamente compleja", por lo que ha recomendado "no meter presión" y asumir que no "sería horrible" si al final no se consigue.

Zapatero ha hecho esta reflexión durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid que ha tenido como protagonista al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

"No metamos presión, pero todo el mundo lo está intentando de buena voluntad. Desde luego, no seré de los que diga que eso sería horrible si no se consigue. Al día siguiente, habrá que seguir dialogando y negociando", ha reflexionado el expresidente.

A su juicio, la formación de gobierno es una tarea "extraordinariamente compleja", por lo que ha insistido en que lo aconsejable es "decir que si no se llega a un acuerdo es una desgracia".

Ha insistido en que "la presión psicológica cuenta mucho", por lo que "hay que estar un poco relajados porque ayudará al buen tono".

Lo demás, ha añadido, sería "no contribuir a la serenidad y al buen hacer de los actores".

Zapatero ha recordado que durante su etapa en la Moncloa, fue testigo de "negociaciones difíciles", no para formar gobierno, pero sí para lograr mayorías en el Parlamento. "Sé lo que es estar ahí", ha remarcado el expresidente del Ejecutivo.

Más allá del resultado final de las negociaciones entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que ha confiado en que sea "exitoso", Zapatero ha aconsejado a los partidos aprovechar la oportunidad para abordar "un debate racional y sosegado sobre los grandes problemas que sufre España".

Entre ellos, ha hablado del sostenimiento de las cuentas públicas, de la creación de empleo, del avance hacia un sistema federal y del modelo de "respeto colectivo" a la política.

Según Zapatero, la sociedad española es "adulta" y hay que dirigirse a ella "inteligentemente".

Al presentar a Ximo Puig, el expresidente ha puesto a la Comunidad Valenciana como ejemplo de buen gobierno, en especial en el ámbito de la lucha contra la exclusión social.

"Se habla mucho de la vía valenciana. Para ser más justos, habría que hablar de la vía Ximo Puig. Porque nada es posible sin personas que hacen la cosas tan razonablemente bien como Ximo Puig", ha elogiado Zapatero al presidente valenciano.

De Puig, ha asegurado que "sabe lo bueno que es tener un buen diccionario sobre convicciones, sobre el respeto y la defensa de las reglas, sobre el sentido de la convivencia, sobre la identidad entre democracia y solidaridad y cohesión social".