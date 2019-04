"Yo no voy a ser un secretario general florero"

PABLO IGLESIAS AVISA

Iglesias y Errejón midieron sus fuerzas con una votación entre sus bases y el resultado no fue el esperado. Ganó Iglesias, pero la ventaja es tan estrecha que no cabe pensar que los errejonistas son solo una corriente crítica, como pensaba Pablo Iglesias. Hoy, el líder de Podemos reconoce que no se han hecho bien algunas cosas. Está dispuesto a integrar a todos pero advierte de que no va a ser un secretario general "florero".