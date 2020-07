Wert, sobre la LOMCE: "No me he plegado a la Conferencia Episcopal"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido los cambios introducidos en la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) relativos a la asignatura de religión que pasará a contar en la nota media del alumno. Wert ha defendido "no haberse plegado a la Conferencia Episcopal" y ha asegurado que la decisión se enmarca en los acuerdos existentes con la Santa Sede.

En una entrevista radiofónica, ha recordado que la asignatura es "opcional" y ha asegurado que con la decisión se "está generando más polémica que importancia tiene". Por ese motivo, ha pedido que "no se confunda a la opinión pública". "La religión es una decisión individual de los padres del alumno", ha defendido el ministro quien ha insistido en que se trata de una "materia opcional" que "no cuenta como otras materias troncales para hacer la media del alumno".

Ha recordado, además, que en el artículo 27 de la Constitución recoge "el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones".

El titular de la cartera de Educación ha reiterado la necesidad de la reforma educativa ante las elevadas tasas de abandono escolar y ha advertido de las consecuencias de no ofrecer alternativas a estos jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral de una "forma digna" en el futuro. En este sentido, en declaraciones a la Ser, ha defendido las mejoras que introduce la LOMCE en los itinerarios educativos, especialmente en la Formación Profesional. Según Wert, "se trata de rescatar" a jóvenes que actualmente salen del sistema educativo a los 16 años.

Ha recordado también la alta tasa de estudiantes repetidores que existe en España y que a los 15 años es del 38 por ciento. Según Wert, esta tasa tiene un coste adicional para la educación española de 2.500 millones de euros. "Cuando se analiza la ley parece que se hace desde una situación ideal que no tiene nada que ver con la realidad", ha advertido Wert.

El Ministro de Educación se ha referido también a la enseñanza del castellano en comunidades con lengua cooficial y ha admitido haberse arrepentido de haber dicho en el parlamento que uno de los objetivos de la reforma era "españolizar" a los alumnos catalanes. "En aquella ocasión lo que hice fue realizar una figura retórica que no se debe hacer nunca en la vida parlamentaria", ha explicado.

No obstante, ha precisado que "si por españolizar se entiende que los chicos catalanes en el sistema escolar aprendan a sentirse tan orgullosos de su identidad catalana como de su identidad española", si quería utilizar la palabra españolizar.

Sobre el conflicto con la Generalitat de Cataluña, ha reiterado de nuevo su voluntad de diálogo para buscar una fórmula de entendimiento para garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular. "No es voluntad de la ley crear ningún tipo de enfrentamiento; si resolver un problema". Un problema que, según ha explicado, no se produce en ninguna otra comunidad autónoma con lengua cooficial. "En todas las comunidades se han encontrado situaciones de convivencia y no suponen problemas como los que se han planteado en Cataluña", ha añadido.

En cuanto a la financiación de la reforma, se ha mostrado convencido de que se obtendrá la aportación de 200 millones de euros necesarios para del Fondo Social Europeo. En esta dirección, ha recordado que el coste de la educación en España está en torno a los 50.000 millones de euros, por este motivo, la cifra que estiman que aportará la Unión Europea "es una gotita en el océano".

"Tenemos confianza al 110 por ciento en obtener financiación porque no somos insensatos, hemos estado en Bruselas las veces que han hecho falta y es un objetivo específico del Fondo Social Europeo reducir el abandono escolar temprano". En cuanto a el mantenimiento de conciertos con centros de enseñanza privada, ha asegurado que "una de las fortalezas del sistema educativo es la convivencia de la doble red".