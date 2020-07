Wert: "Educación para la Ciudadanía se convirtió en una asignatura con carga de adoctrinamiento"

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, valora el cierre de Megaupload y presenta las líneas maestras del plan del Gobierno contra la piratería: "Es importante que entiendan que estamos defendiendo un derecho, el derecho a la creación que es la garantía de permanencia de la cultura de una sociedad".



El ministro asegura que los "piratas roban para enriquecerse" y dice que hay que eliminar la "idea de que es la actividad más noble del ser humano". Wert asevera que hay que "sacar las leyes que permitan actuar con la contundencia necesaria", ha señalado en una entrevista a una radio nacional.



El ministro de Educación presentaba este martes las nuevas medidas del Gobierno para reformar la Educación. Wert asegura que los cambios estaban en el programa electoral del PP: "No estamos en contra de una educación cívica en la línea del Consejo de Europa y su enfoque constitucional, eso es el mínimo común que deben compartir los estudiantes al final de la primaria y comienzo de la secundaria. Educación para la Ciudadanía iba mucho más allá de ello, por razones que a lo mejor escaparon al legislador, y se cargaba de adoctrinamiento".



Wert no aclara si se mantendrán los contenidos relacionados con los derechos de los homosexuales o la explicación de los diferentes modelos de familia existentes: "No puedo meterme a ese nivel de detalle, mientras se explique la parte dogmática de la Constitución podrá entrar todo, pero desde un óptica que no suponga adoctrinamiento".



ESO y Formación Profesional

El ministro de Educación anunció la ampliación del bachillerato, mientras que la ESO pasará a dudar a costa de un curso de la ESO. "No hay uniformidad en Europa respecto a este tema. En Alemania acaban a los 19 años, nosotros a los 18 y otros lo hacen antes", ha apuntado el ministro. Wert cree que el último año de la ESO era un problema al contar con alumnos que no iban a continuar sus estudios.



"Pretendemos al transformar ese curso en una bifurcación funcione como curso preparatorio de la FP de grado medio, que también se amplia a 3 años y esperamos conseguir el interés de esos chicos. En Alemania la bifurcación se hace a los 12 años y son los más eficaces creando empleabilidad a los chicos. El sistema alemán da lugar a un FP prestigiada socialmente, es necesario desterrar la idea de que la FP es un recurso, es un camino y somos ineficientes a la hora de encaminar a los estudiantes y eso provoca un elevado fracaso", ha explicado.



Wert dice que la reforma no estará lista para el próximo curso ya que tiene que pasar por muchas fases y que tendrán que "dialogar mucho con la comunidad educativa" porque "no queremos imponerlo". Wert ha explicado que su gran meta como ministro de Educación es reducir el fracaso escolar, una tasa que en España dobla a la media de Europa.