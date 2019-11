La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reivindicado la cadena perpetua para los maltratadores y ha rendido homenaje a las víctimas fallecidas por violencia y a sus huérfanos. En declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la segunda edición de los reconocimientos de la Comunidad contra la violencia de género, en la Real Casa de Correos, ha asegurado que "nunca han tenido duda" en acudir a un acto en el que se hace un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género y para acompañar a sus familiares y huérfanos, pese a que no habían confirmado asistencia previa al Gobierno regional. "Estamos aquí para acompañar a sus familiares y huérfanos de violencia y estamos haciendo un homenaje a esas mujeres y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel y que nunca salgan de prisión y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado", ha lanzado. En su manifiesto habla de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando "su condena a todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima".

En el mismo acto el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha rechazado las "trincheras políticas" y la "demagogia" y ha defendido que la lucha contra la violencia de género debe ser "de todos". En declaraciones a los medios el consejero ha incidido en que desde el Gobierno regional apuestan por "una clara política de erradicación" de esta lacra social y poniendo todos los medios que tienen a su disposición para ello "en plena coordinación con los poderes públicos". En su manifiesto, el PP, sin citar a Vox, ha reprochado el "flaco favor a las víctimas" que realizan quienes niegan la violencia de género o la diluyen en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza e "igualmente reprobable".

La diputada de Unidas Podemos IU Madrid en Pie Beatriz Gimeno ha tildado de "hipócrita" la actitud del PP y Ciudadanos celebrando actos de conmemoración del Día contra la lucha de violencia de género y luego pacte con Vox, partido que considera que "les marca la agenda".

Por parte del Gobierno, la ministra Reyes Maroto ha lamentado que haya grupos que niegan la violencia de género y espera que las calles se llenen en las manifestaciones convocadas. Ella, y varios ministros, encabezados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, han participado en un acto para reconocer el trabajo en favor de la lucha contra la violencia machista.

Vox: no a la declaración institucional

Como en Madrid, Vox ha impedido en otras comunidades una declaración institucional. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha avanzado este lunes que su grupo en la Cámara autonómica no apoyará ninguna declaración institucional en el Parlamento andaluz con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, jornada a la que rechaza sumarse por entender que está marcada por "cuestiones propagandísticas".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, al asistir a las jornadas 'El desafío demográfico', Hernández ha insistido en defender que la violencia "no tiene género" y ha abogado por "darle una vuelta a todo este asunto". "No negamos que existe un problema gravísimo, que existe la lacra de asesinatos de mujeres es evidente, pero también estamos convencidos de que la solución no pasa por una ley como la actual que no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno y que, bajo nuestro punto de vista, incluso está fuera de los márgenes de la Constitución", ha sostenido antes de apuntar que "lo peor es ha demostrado que es ineficaz porque sigue habiendo muertes, y en este año vemos incluso un repunte".