El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha lamentado que el PP esté aún esperando ver "por dónde sopla el viento" para definir su voto en la moción de censura contra el Gobierno, aunque ha augurado que sea cual sea la postura de los 'populares' la iniciativa no contará solo con los 52 votos a favor de los diputados del partido de Santiago Abascal. "Me puedo equivocar, pero estoy convencido de que no va a haber solo 52 votos a favor de la moción de censura", ha planteado Buxadé en rueda de prensa. Y si finalmente solo apoyan la moción de censura los diputados de Vox, ha sostenido que eso servirá para dejar claro que "el resto del Congreso prefiere a Sánchez e Iglesias en el Gobierno". El portavoz de Vox ha asegurado que con esta postura no quieren poner en un aprieto al PP y la moción de censura solo va contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, sí que ha lamentado que el PP esté aún a la espera de definir su posición.

Un éxito a pesar de los votos

También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido en una entrevista en TVE que podría haber sorpresas en la votación en el Congreso y ha asegurado que diputados de todos los grupos parlamentarios les han trasladado que verían con buenos ojos a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. En cualquier caso, Buxadé ha sostenido que, más allá del resultado parlamentario, la moción "está abocada al éxito" porque los españoles "están hartos del PSOE y de Podemos" y tendrán oportunidad de ver que "hay una alternativa social y patriótica" y no se pueden "rendir" ante un futuro "negro" de "ruina".