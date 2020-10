Pablo Casado sobre la moción de censura de Vox: "Este tipo de estrategias están condenadas al fracaso"

Pablo Casado, líder de la oposición, durante la presentación de la nueva propuesta del Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha querido zanjar una cuestión, la moción de censura de Vox.

Maniobra parlamentaria

"Es un tema que a mí no me importa nada" ha expresado el líder de la oposición, Pablo Casado. "El PP ha marcado sus posiciones desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto en hablar de una maniobra parlamentaria" ha añadido.

Para Casado la moción de censura de Vox hace "perder el tiempo". El líder del PP ha explicado que su partido ha defendido durante estos meses los intereses de los ciudadanos, "lo que le puedo decir es que desde el PP hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer que ese gobernar".

"Lo que hemos hecho es liberar una rebelión de alcaldes frente al intento de confiscar los remanentes que eran necesarios para las víctimas de la pandemia del coronavirus" ha continuado Pablo Casado en rueda de prensa.

"Hemos presentado un texto alternativo a la contra reforma educativa que planteaba el Gobierno de Sánchez. Hemos hecho una iniciativa en toda España contra la ocupación ilegal de viviendas", Casado ha enumerado las medidas que han puesto en marcha desde el PP.

"Hemos planteado un plan de choque económico alternativo para salir de los estragos sociales de la pandemia del coronavirus. Hemos planteado un pacto de Estado sanitario para luchar mejor contra los contagios", ha comentado Casado en rueda de prensa para concluir afirmando sobre la moción de censura de Vox que el PP "no va a recurrir a este tipo de estrategias que están condenadas al fracaso".