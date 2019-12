Vox acusa al gobierno de hacer un uso 'feminista' del estreno de Star Wars

El estreno este viernes de Star Wars: El ascenso de Skywalker' es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos en todo el mundo. Milllones de seguidores de la saga han esperado para ver la última entrega de la nueva trilogía que arrancó hace más de 40 años. En España el estreno también es motivo de disputa política. Vox se ha quejado en las redes sociales de que el Ministerio de Cultura haya etiquetado la cinta como "especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género".

Al partido de Santiago Abascal le parece que el ejecutivo utiliza el estreno para hacer política partidista. En un tuit asegura que "los lobbies pretenden manosearlo todo. Ahora nos quieren dar su murga feminista hasta cuando vamos al cine. A Rey no le hacen falta cuotas ni listas paritarias, como tampoco le hizo falta a Leia. Ambas demuestran que cualquier mujer, con valentía y coraje, puede triunfar".

El director asegura que "es una historia sobre personas, no importa si eres hombre o mujer"

El director J.J. Abrams, que repite tras 'El despertar de la Fuerza' en 2015 defiende el carácter igualitario de la historia. En una entrevista concedida a Europa Press en Londres, el director se sorprende al descubrir que 'El ascenso de Skywalker' ya ha generado polémica en España. Abrams aclara que "Star Wars ofrece un ambiente de igualdad de oportunidades para todos" pero también lanza un mensaje contundente: "Si la igualdad supone un problema, entonces estoy orgulloso de haber hecho una película que fomente la igualdad".

"Lo que me gusta de Star Wars es que trata sobre lo inevitable que es que la gente se alce contra la opresión", reivindica el cineasta que sentencia que "no hay ningún tipo de propaganda involucrada. Es una historia sobre personas, no importa si eres hombre o mujer".

El creador de 'Perdidos' y 'Alias' defiende "la libertad de expresión" amparada en el anonimato que ofrecen las redes sociales, pero lamenta que "hay cierto nivel de civilización, compasión y decoro que ha desaparecido, que espero que vuelva y que no solo tiene que ver con 'Star Wars', tiene que ver con todo".

Y si hay un símbolo feminista en toda la historia de la galaxia, con permiso de la carismática y emergente Rey, esa es Leia Organa. La muerte de Carrie Fisher en 2016 ha complicado el rodaje del Episodio IX pero para Abrams era imposible prescindir de ella. "Al principio de la escritura del guion obviamente sabíamos que teníamos que incluir a Leia porque no hay manera de contar el final de la saga Skywalker sin ella".