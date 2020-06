Vox abandona la Comisión de Reconstrucción al considerar que es un "intento de exculpación" del Gobierno

El Banco de España ha pedido un gran acuerdo político para sortear la crisis del coronaviurs. Plantea reformar el sistema de las pensiones, y prorrogar los ERTEs. Reclama una unidad que no parece que sea posible ya que, de momento, VOX ha decidido abandonar la Comisión de Reconstrucción creada en el Congreso para buscar salidas pactadas a la crisis del coronavirus.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado que abandonan la comisión porque el Gobierno no busca la reconstrucción sino su exculpación y que no van a participar en eso. Según Podemos, Vox se levanta porque no tiene propuestas sensatas que presentar.

Los grupos tienen de plazo hasta este miércoles para presentar sus propuestas de conclusiones para a Comisión de Reconstrucción, pero Espinosa de los Monteros ya avanza que su formación renuncian a seguir trabajando, dará a conocer sus medidas fuera de este foro y no va a "negociar nada" con el Gobierno de coalición.

A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos "no tienen la más mínima intención" de hacer de esta comisión un acuerdo de reconstrucción, "más bien un intento de exculpación", y cree que su partido debe marcar "una distancia infinita".