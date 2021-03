El pleno de la Asamblea Regional de Murcia vota la moción de censura, streaming en directo

Este jueves se vota en Murcia la moción de censura de Ciudadanos y PSOE, que puso contra las cuerdas la semana pasada al Ejecutivo de Fernando López Miras y al PP de la Región.

Ayer comenzaba a debatirse en una sesión muy bronca, con acusaciones cruzadas de corrupción. Salvo sorpresas de última hora, la moción no saldrá adelante al no tener mayoría absoluta porque tres exdiputados de Vox ya han anunciado que no la apoyarán. Los tres negocian ahora entrar en el Gobierno regional.

Para que prospere la moción, se necesitan 23 votos a favor, de los cuales solo están asegurados los 17 del PSOE, los dos de Podemos y dos de los seis escaños de Cs.

Sigue en directo la votación de la moción de censura: