Villegas: "No es negociable que votemos a favor de la investidura de Rajoy"

Villegas ha recordado que Ciudadanos no va a votar a favor de la investura de Rajoy y que "este punto no está bajo negociación". Destaca que sí están negociando la constitución de la mesa del Congreso pero que no barajan pasar de la abstención a un sí. Villegas hace un llamamiento al PSOE para que den con una fórmula que desbloquee la situación política.

Espera que el PSOE no se alíe con las fuerzas de la izquierda. Destaca que en Ciudadanos se han planteado entrar en un Gobierno de coalición pero tendría que ser renovado con nuevas caras y liderazgos y no en coalición con un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Al nuevo ministro de Educación le pediría que desde el primer día convoque a todos los partidos y al de Justicia lo mismo, "que haga Justicia más allá de los titulares", mantiene.