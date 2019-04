Villacís, tras ser increpada: "No se nos tiene que explicar a las mujeres cómo tenemos que manifestarnos y cómo tenemos que reivindicarnos"

Begoña Villacís, quien denunció haber recibido insultos en la manifestación del Día de la Mujer en la capital, defiende que desde su partido "siempre dijimos que no íbamos a secundar la huelga, pero sí que íbamos a ir a la manifestación", como llevan "años" haciendo. "Es la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora y no íbamos a faltar como no hemos faltado nunca", ha matizado la portavoz de Ciudadanos en Madrid.

Por ello, ha demandado "respeto" para ella como ella respeta a las miles de mujeres que este 8 de marzo hicieron huelga, y "no tienen por qué ser necesariamente anticapitalistas o comunistas". Además, señala que "los millones de personas que no fueron a la huelga tampoco son machistas", y añade que "no se nos tiene que explicar a las mujeres de una manera paternalista cómo tenemos que manifestarnos y cómo tenemos que reivindicarnos".

"Tampoco estoy dispuesta a que alguien me condicione y me limite"

Por ello, critica "el intento de politizar un movimiento que tiene que ser transversal y de todas las mujeres". En cualquier caso, considera que la manifestación en Madrid fue "punta de lanza", y le gusta haber formado parte de ella, por lo que "volvería a ir". "Tampoco estoy dispuesta a que alguien me condicione y me limite y me diga dónde puedo estar y dónde no".

En su opinión, lo más importante es que el compromiso con el feminismo se plantea desde muchos puntos de vista, y ha defendido los planteamientos que su partido ha hecho en el Congreso en esta dirección. Además, ha insistido en la importancia que le da Ciudadanos a la mujer, partido en el que son muy visibles: "Somos trabajadoras, no hace falta que nos expliquen qué es la brecha salarial y sabemos perfectamente cómo afecta la maternidad a la carrera".