VIDEO | La aclaración de Felipe VI con los "partidos" en la semana judicial del PSOE y el debut de España: "Son siempre fuente de sorpresas"

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El monarca espera que la selección gane el primer partido de la fase de grupos.

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El rey Felipe VI | EUROPAPRESS

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La selección española comienza hoy su aventura en el Mundial 2026. Lo hace ante Cabo Verde con Lamine Yamal y Nico William en el banquillo. España llega como una de las favoritas tras ser campeona de Europa y finalista de la Nations League. Por su parte, la selección africana ocupa el puesto número 67 del ranking FIFA, mientras que los de Luis de la Fuente el segundo puesto.

España es favorita para ganar este partido, pero todo puede pasar. El rey Felipe VI, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ha deseado a la selección "que lo hagan lo mejor posible, y a ser posible que ganen".

El monarca considera que el encuentro de este lunes "es un partido asequible en principio", aunque ha matizado que "nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas" aclarando que se refería a "los partidos de fútbol".

Además, también expresó su deseo porque la selección llegue a la final del próximo 19 de julio, convencido de que los jugadores son "los primeros" en querer ganar y asegurando que "lo van a trabajar".

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