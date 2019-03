Las víctimas agradecen al PP que no haya variado su política penitenciaria

Frente al monumento que recuerda en Ermua a las víctimas del terrorismo, Mari Mar Blanco ha asegurado que, mientras los presos de ETA cumplen "largas condenas" en la cárcel, donde espera que permanezcan hasta "el último día" de sus penas, "otros están pisando moquetas" y serán éstos quienes "tengan que dar explicaciones" a los reclusos.

En este sentido, ha recordado que los presos de ETA permanecen en la cárcel por "haber causado mucho daño y mucho dolor", pero ha manifestado que no han conseguido "nada de esos objetivos políticos por los que arrebataron la vida a tantos inocentes".

El acto de homenaje a Blanco ha contado con la presencia de Arantza Quiroga, presidenta del PP de Euskadi; la secretaria general de esta formación, Nerea Llanos; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo; el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el presidente de NNGG de España, Javier Dorado, entre otros.

En su intervención, Mari Mar Blanco ha considerado que, después de que el Estado de Derecho derrotara policialmente a los terroristas, los demócratas han ganado y los terroristas "saben" que han perdido. Por ello, ha asegurado que ahora ETA y la izquierda abertzale "están dando la batalla", además de por los presos, "para justificar las cinco décadas de azote terrorista", por lo que ha abogado por defender la "verdad" de lo ocurrido y los principios de "memoria, dignidad y justicia". "Yo sé realmente lo que ha ocurrido. Y no es mi verdad, sino la verdad, porque a mi hermano no le arrebataron la vida porque previamente hubiera arrebatado la vida a otro ciudadano, sino porque apostó por esos principios constitucionales de verdad, libertad y paz", ha recordado.

En este sentido, ha recalcado que es preciso evitar que "se intente neutralizar toda esa historia de terror" y se pretenda instaurar la "ambigüedad y el empate técnico". Por su parte, Quiroga ha emplazado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a "no enredarse" en tratar de buscar explicaciones al terrorismo de ETA y al "enorme vacío" que han dejado los asesinatos de 900 personas inocentes, porque no las tiene, ha dicho. Por ello, ha reclamado a Urkullu que trabaje por "recuperar la dignidad que deja ese vacío", lo que es "esencial y urgente".

La presidenta del PP de Euskadi ha asegurado que no le es indiferente que "algunos o muchos vascos" piensen que su partido no ha hecho nada por lograr el final de ETA "porque la verdad" es que el Partido Popular no ha podido dar más por esta tierra.

Tras recordar que ediles como Miguel Angel Blanco "han dado la vida", Quiroga ha explicado que el resto siempre dio la cara en tiempos difíciles con el único objetivo de "defender" a los vascos. Por ello se ha preguntado si, "tras tantos años", ahora será premiado "el chivato" que, como el exedil de HB de Ermua Ibon Muñoa, "puso en la diana" a Blanco, en lugar de "poner las cosas en su sitio y prestigiar a quienes tanto hemos dado". Quiroga ha añadido además que no permitirá que "determinados opinadores y políticos de este país manchen el buen nombre, la historia y el respeto que se merecen los hombres y mujeres del PP vasco".

Por su parte, Javier Dorado ha elogiado a Miguel Angel Blanco y ha dicho que su figura representa un "faro, un guía" para todos los integrantes de Nuevas Generaciones en España. Miguel Angel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 y falleció en la madrugada del 13 de julio, después de que pistoleros de ETA le hirieran a tiros la víspera.