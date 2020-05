La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo dice que se dejó a Madrid en una fase intermedia para evitar dar la impresión de que era venganza política

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado que el Ejecutivo esté "haciendo política" con su decisión de negar por dos veces el paso de la Comunidad de Madrid a la Fase 1 de desconfinamiento y ha destacado que fue precisamente para evitar dar esa impresión por lo que se decidió aliviar un poco las restricciones que regían para Fase 0, en la que sólo quedan, además de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y parte de Castilla y León.

Así lo ha asegurado Calvo durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso en respuesta a las críticas que le han hecho Ciudadanos y Vox a cuenta de la comunidad madrileña: "No hemos hecho política con esto, si hubiéramos hecho política con esto hay algunas cosas que no habrían ocurrido y usted las conoce y las sabe", ha replicado al secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, José María Espejo, quien le había pedido cuentas por el hecho de que la prensa conociera antes que el propio Gobierno madrileño el informe en el que se basó el ejecutivo para negarle avanzar en la desescalada. En respuesta al diputado José María Sánchez García, quien había acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de haber "inventado" la "Fase 0,5" dentro de su "arbitrario" Plan de Desescalada, Calvo ha subrayado que Illa jamás usó esa expresión que sí acuñaron los medios de comunicación. Además, ha remarcado que lo que pretendió el Gobierno fue "aliviar un poco" la Fase 0 para que "quedase claro que no había confrontación política con nadie". "Intentamos aflojar lo que se pueda para que nadie piense que estamos en esa saña".

Sin nombres

Calvo ha remarcado que los integrantes del Comité de Expertos que no forman parte del Ministerio de Sanidad son conocidos y sus nombres figuran en la web de este departamento desde el inicio de la crisis. También ha alegado que el resto son funcionarios, dando a entender que por eso no hay por qué dar sus nombres. Eso sí ha incidido en que "casi todos fueron nombrados" por el Gobierno de Mariano Rajoy y siguen en sus puestos porque son "magníficos profesionales". Por su parte, el diputado de UPN Carlos García Adanero ha calificado de "increíble" la "autocomplacencia" de la que, a su juicio, ha hecho gala Calvo en su intervención inicial trasladando la idea de que el Gobierno "ha rozado la perfección" en la gestión de la crisis.