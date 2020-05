La próxima prórroga del estado de alarma por el coronavirus: un mes, pero diferenciada por territorios

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la decisión del Gobierno de solicitar al Congreso una prórroga del estado de alarma por territorios, en función de la evolución de la pandemia del coronavirus, y que cubra hasta al menos finales de junio con el objetivo de dar al turismo y la empresa "una hoja de ruta" para salir de esta crisis. Frente a las hasta ahora prórrogas quincenales, el presidente Pedro Sánchez avanzó su idea de la próxima ampliación sea de "alrededor de un mes", coincidiendo con el fin de las cuatro fases de la desescalada. No obstante, en paralelo, el Gobierno está tanteando la posible reforma de alguna ley, como la de Salud Pública, que le permita tomar decisiones ante una situación alarmante sin tener que volver a recurrir a esta prerrogativa.

Sin concretar fechas

Durante su intervención inicial en la Comisión Constitucional del Congreso, Calvo no ha detallado cuál será la propuesta del Consejo de Ministros, pero ha defendido este cambio alegando que, una vez que los datos de la pandemia van remitiendo, el mundo social y empresarial requieren tener algunos horizontes sobre los que moverse y saber que esta prórroga termina "a finales de junio" para empezar a "reaccionar". Calvo ha confirmado que el ejecutivo aspira a que ésta sea la última prórroga del estado de alarma, ha reiterado que será flexible y que se podrá ir levantando por territorios en función de la pandemia, y ha expresado su deseo de que, a partir de ahí, se pueda planificar la salida de la crisis lo antes posible "por el bien de la economía". En este punto, ha apelado a que la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica que se ha abierto en el Congreso para debatir propuestas de futura tras el fin de la epidemia concluya "en los primeros días de julio" con un "gran acuerdo" que permita tomar decisiones "rápidas" para superar las consecuencias de esta crisis "lo antes posible".

Antes en los territorios más libres de virus

Según ha explicado, será una prórroga "radicalmente diferente" a las anteriores porque pretende acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases, porque estará limitada al ámbito sanitario, en tanto que la única autoridad competente será el ministro del ramo, Salvador Illa, y porque será "gradual". Es más, Calvo ha indicado que propondrán levantar el estado de alarma de aquellos territorios que avancen "con rapidez". En todo caso, ha justificado la ampliación del estado de alarma en la responsabilidad del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos de tener "el último control" sobre la epidemia pero sólo con carácter "preventivo" y "sanitario" para garantizar que "no haya punto de no retorno".

El Gobierno ha advertido de que no renunciará al mando único sanitario en la quinta prórroga del estado de alarma que espera apruebe el Congreso, y no va a cambiar ese criterio aunque se lo pidan partidos como ERC para cambiar su voto. El ejecutivo trata de mantener el apoyo de PNV y Cs y de convencer a ERC para que salga del bloque del no. Ciudadanos ya ha avanzado que no apoyará una prórroga de un mes como había planteado el Ejecutivo y ERC insiste en que no se dan las condiciones para volver a la abstención, que supedita a que se ponga fin al mando único centralizado. PP y Vox están en contra, uno por las mentiras, dicen, del Gobierno y porque quiere evitar el control del Parlamento al llegar hasta el verano; y el otro porque lo entiende como un estado de excepción encubierto. .

Justificación

Calvo ha defendido la utilización "proporcional" de la figura constitucional del estado de alarma con el que, según ha querido dejar claro, no se han suspendido derecho sino limitado, y en el que "nunca" se han recabado las competencias a las comunidades autónomas. "La gran obligación del Gobierno era tener una respuesta por igual para todas las autonomías", ha apostillado. Durante su exposición inicial, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha defendido la actuación del Gobierno desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio en febrero la voz de alarma sobre la evolución del Covid-19 frente a una crisis sanitaria "ignota" sobre la que "no existía ningún precedente ni referencia" sobre la que apoyarse. Y lo ha hecho para remarcar una vez más que el Gobierno decretó el estado de alarma por ser el instrumento "más garantista" del ordenamiento jurídico español y el único que necesitaba de la autorización del Congreso". "Hemos elegido el camino más democrático y más garantista", ha dicho Calvo, presumiendo de que no había otro países de nuestro entorno que se haya sometido al control parlamentario como lo ha hecho el ejecutivo español habiendo declarado el estado de alarma.