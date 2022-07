Vicente Vallés: "Sánchez se encomienda a un nuevo equipo para romper la tendencia negativa"

En Moncloa han llegado a la conclusión de que los problemas políticos del gobierno y del Partido Socialista no se deben a que se esté realizando una mala gestión de los asuntos públicos, sino a que no se están comunicando adecuadamente sus logros. Este argumento no es nuevo.

Todos los presidentes han echado mano de esa justificación cuando las cosas han ido mal. Dicen que el problema es que no se comunica bien lo que se hace. Pedro Sánchez es un convencido de esa teoría, porque hace un año ya cambió a la portavoz del gobierno. Y hace nueve meses cambió al portavoz parlamentario y al portavoz del PSOE.

Ahora, vuelve a cambiar a los portavoces en el parlamento y en el partido. Por tanto, el presidente se encomienda a un nuevo equipo de comunicadores para romper la tendencia negativa que ya provocó dos importantes derrotas al PSOE en Madrid y en Andalucía.

Y lo hace ahora que se inicia un nuevo ciclo electoral. Dentro de un año tendremos municipales y autonómicas. Y dentro de año y medio, las generales, siempre que Pedro Sánchez no cambie de opinión y las adelante.