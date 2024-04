Vídeo | Comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar su decisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la decisión sobre su futuro político. Sánchez ha decidido continuar al frente del Gobierno "con más fuerza si cabe"

Sánchez ha comparecido a las 11 de la mañana en el Palacio de la Moncloa para leer una declaración institucional, en la que ha comunicado que sigue "al frente de la Presidencia del Gobierno de España", lo cual atribuyó en parte "a esa movilización social" impulsada por el PSOE para que aguantara.

El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que su decisión "no supone un punto y seguido". "Es un punto y aparte, se lo garantizo", ha recalcado antes de mostrar su compromiso de trabajar "sin descanso, con firmeza", por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.

La incertidumbre ha sido total durante estos días. El PSOE esperaba en vilo la decisión y su círculo más cercano admitía que no sabía qué decisión iba a adoptar. Mientras los compañeros del partido han estado enviando mensajes de apoyo y convirtieron el Comité Federal de este sábado en un acto de apoyo a su líder: "Pedro quédate", "no estás solo" se repetía en la sede de Ferraz.

El detonante de esta crisis fue la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra la esposa de Sánchez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo miércoles Sánchez publicó la carta en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter).

"Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta. Y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello", ha dicho el presidente en su comparecencia.

Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que he dudado. Esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde sólo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar", ha reconocido Sánchez.

