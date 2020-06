Vicente Vallés analiza el mensaje del Gobierno a Podemos ante otros posibles pactos

En plena desescalada del confinamiento por coronavirus, ahora llega el momento de buscar acuerdos políticos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido todavía tener unas cuentas propias y, después de dos años al frente del gobierno, sigue gestionando las últimas de Mariano Rajoy.

Ciudadanos pone pegas a pesar de su reciente acercamiento al Gobierno. De momento, su portavoz dice que con las ideas económicas de Podemos es más difícil. "Si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso, surrealistas de Podemos, será muy difícil contar con nosotros", asegura Melisa Rodríguez.

El Gobierno ha atendido de inmediato ese mensaje de Ciudadanos y este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha lanzado una idea que sirve, a la vez como saludo de bienvenida a Ciudadanos y como advertencia a Podemos.

El sector PSOE del Gobierno ha puesto en cuarentena el programa pactado con el sector Podemos, al asegurar que ahora hay que cambiar las prioridades. "No es que el Gobierno vaya a modificar el acuerdo programático que tiene con Unidas Podemos, lo que he dicho es que se tiene que priorizar y, por tanto, adaptar a las exigencias y circunstancias del momento", ha matizado Montero.

Podemos recuerda al Gobierno que debe cumplir con el acuerdo

De esta forma, el PSOE advierte a Podemos de que el pacto de coalición firmado hace seis meses quizá ya no se pueda cumplir. Y el partido liderado por Pablo Iglesias dice que pueden ser flexibles, pero que el acuerdo sí se tiene que cumplir.

Así lo ha apuntado el portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique: "Después de la peor epidemia en 100 años uno tiene que analizar lo que había acordado previamente, creo que eso exige que tengamos flexibilidad pero el acuerdo de Gobierno, firmado entre Unidas Podemos y el PSOE, exige su cumplimiento".

Es decir, el sector PSOE del Gobierno quiere acercarse a Ciudadanos, cambiando las prioridades económicas del pacto que firmó con el sector Podemos hace solo cinco meses. Y eso no gusta en el partido de Pablo Iglesias, pero tampoco gusta en ERC, uno de los partidos satélites del gobierno.

"Pactar los presupuestos con la derecha no es que sea incompatible con ERC, es que es incompatible con cualquier medida justa de la izquierda. Ciudadanos es Vox en la fase 1 y la señora Arrimadas ahora no es Merkel, se parece más a Cospedal o a Aguirre", ha señalado Gabriel Rufián.

El PP apuesta por un gran pacto con el PSOE en materia económica

Los socios parlamentarios del Gobierno pretenden sacar contrapartidas, a cambio de su apoyo y no serán baratas. Lo que no parece es que el PP sea el partido más dispuesto a ayudar a Sánchez, aunque Pablo Casado no se cierra a posibles pactos.

El líder de los populares se ha mostrado a favor de "que el PP y el PSOE" lleguen a un "pacto de Toledo sanitario por la investigación, por el cuidado de los mayores". "Nosotros siempre tenderemos la mano a un pacto económico para luchar con los estragos del coronavirus", ha apuntado.