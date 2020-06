Valls abre la puerta a regresar a Barcelona ante la "expectativa" creada con ser el candidato de Ciudadanos

El exministro francés Manuel Valls ha abierto este lunes la puerta a regresar a Barcelona ante la "expectativa" creada entorno a la posibilidad de ser el candidato de Cs en las elecciones municipales en la capital catalana.

En el acto de entrega del 'Premio al Seny' de SCC, Valls ha querido "dejar un dicho catalán para la meditación general ante la expectativa creada en los últimos días: 'roda al món i torna al born', cuya traducción en castellano es 'viaja por el mundo y regresa'.

Valls ha pronunciado su discurso íntegramente en catalán y ha hecho constantes alusiones a Barcelona, su ciudad natal: "He nacido en Horta, soy hijo de Xavier Valls, he hablado siempre en catalán en casa, he leído en catalán, he soñado en catalán y soy del Barça y culé". Ha definido Barcelona como una ciudad abierta y generosa, de valores universales que conforman una marca única en el mundo, y ha insistido en su amor por la capital catalana.

También ha reivindicado la catalanidad y ha citado a escritores y artistas abiertos y plurales que le han marcado como Salvador Espriu, Josep Pla, Joan Maragall, Eduardo Mendoza, Ana María Matute y Joan Manuel Serrat. "Barcelona es una marca única, muchos piensan que es la capital de España y es una capital de Europa", ha señalado, destacando que es hermoso compatibilizar el amor por una ciudad con el amor por el proyecto europeo.

Valls ha agradecido haber sido premiado con el premio de SCC, que también ha recaído sobre el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y ha destacado: "Podéis contar conmigo, siempre estaré con vosotros en este combate y compromiso a favor de la democracia y de la sociedad civil catalana". "El nacionalismo estrecho es pequeño y es guerra y romper los estados nación es romper Europa, un proyecto único de 70 años de paz", ha señalado.