El PP no da validez a la web que recoge firmas para la dimisión de Rajoy y sospecha que el PSOE está detrás

El Partido Popular no da ningún tipo de validez a la página web de la plataforma change.org que recaba firmas en demanda de la dimisión de Mariano Rajoy y sospecha que el PSOE está detrás de las peticiones en este sentido que están circulando en las redes sociales, según han indicado fuentes de la dirección nacional del PP.

La citada página dice haber recogido más de un millón de firmas pidiendo la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de toda los miembros de la cúpula del PP por las informaciones que apuntan a un posible pago de subresueldos en B por parte del extesorero del PP Luis Bárcenas.

La iniciativa se puso en marcha en la plataforma change.org el pasado jueves día 31 de enero después de que el diario 'El País' hiciera pública la supuesta contabilidad B del partido de Mariano Rajoy, y tenía como objetivo precisamente alcanzar el millón de rúbricas.

Sin embargo, fuentes de la dirección del PP quieren dejar claro que esta web no tiene "ninguna validez" y que utiliza un sistema fraudulento para contabilizar las firmas. De hecho, explica que en change.org no se controla la firma, ni el nombre, ni el correo. No hay, precisan, ningún tipo de verificación de los datos del formulario, de tal forma que una misma persona puede entrar tantas veces como quiera y con el nombre y los datos que quiera hacer constar.

Las fuentes consultadas sospenchan que detrás de esta página puede haber integrantes o dirigentes del PSOE. "Si el PSOE está detrás de esto sería una irresponsabilidad por parte del principal partido de la oposición", exclamaron las mismas fuentes, quienes aseguran que intentar cargarse un sistema democrático con un millón de firmas es complicado. Esto, recalcan, refleja cómo unas personas están intentando cambiar un Gobierno, mientras otros están trabajando para sacar a España de la crisis.