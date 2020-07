Valero Rivera: "Urdangarin es una persona psicológicamente muy fuerte"

El exentrenador de la selección española de balonmano, Valero Rivera, que este mismo lunes anunció su salida del equipo para marcharse a otra federación, ha destacado las virtudes del exjugador Iñaki Urdangarín, quien podría acompañarle en su próxima aventura como técnico. Rivera no ha querido confirmar nada por el momento, pero no ha dudado en señalar las cualidades del marido de la infanta Cristina como jugador de este deporte.

"Ha sido jugador de la selección durante quince años, era un gran defensor y facilitaba mucho en las labores de ataque. Psicológicamente es una persona muy fuerte. Es de esos jugadores afortunados, llegó muy joven al club y se retiró ahí", ha afirmado el técnico durante el Foro 'Camino a 2020', organizado por el Comité Olímpico Español (COE).

El entrenador aragonés, que no ha querido dar demasiadas pistas sobre su destino y sobre su relación con Urdangarín, ha asegurado que ya explicará los detalles cuando llegue el momento. "Hoy acaba mi contrato y tenía pensado decir adiós, dar mi agradecimiento a todas las personas. Estoy aquí porque me comprometí con Alejandro Blanco (presidente del COE) y, después de todo lo que se ha dicho, me remito a la carta. Es el día de decir adiós, cuando toque lo que toque, hablaré", ha zanjado Rivera.

Al margen de su reciente despedida de la selección, Valero Rivera, que durante el acto se mostró convencido de que "el futuro del balonmano está garantizado", ha recordado la emoción que le supuso levantar el título que convirtió al equipo en Campeón del Mundo. "Fue como el final de una película maravillosa, el día más feliz de mi vida, en la ciudad donde siempre he vivido, con mi familia del Palau", concluyó.