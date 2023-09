El PP no usará las lenguas cooficiales en el Congreso: "No vamos a hacer el canelo"

Este martes está marcado en el calendario en el Congreso de los Diputados. Aunque la reforma que permite el uso de las lenguas cooficiales se aprueba el jueves, el Congreso deja que se utilicen desde este martes. Es un tema que ha generado polémica. De hecho, el Partido Popular ya ha explicado que los parlamentarios del partido no las utilizarán porque no van a hacer "el canelo" ni "cosas raras". Alegan que hablarán en español porque no quieren convertir la Cámara Baja en una "caja de resonancia" de diputados para diputados.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, lo ha señalado en una rueda de prensa. Defiende que su rechazo a utilizar las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios no afecta a compromiso con estas lenguas, el catalán, euskera o gallego.

El único candidato a la investidura que habla una lengua cooficial, gallego, es Alberto Núñez Feijóo, explica el PP, a la vez que destaca que en Galicia el idioma es "pacífico" y no se utiliza para tirarse "los trastos" ni para expulsar a quien no lo habla.

"El pleno de mañana no es a favor de ninguna lengua, sino de Pedro Sánchez"

El PP considera que la posibilidad de usar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados viene de la necesidad del voto independentista de Pedro Sánchez, puesto que hasta el momento el PSOE se oponía. "Aquí no hemos cambiado de opinión los demás, quienes han cambiado de opinión son los que hace nada defendían la racionalidad y sentido común también en el Congreso de los Diputados. El pleno de mañana no es a favor de ninguna lengua, sino a favor de un hombre, Pedro Sánchez", ha incidido Borja Sémper.

El Partido Popular considera que no vale que aquellos que se entienden con una lengua común en los pasillos, la cafetería o en Waterloo (por las reuniones de Sumar y PNV con Carles Puigdemont) tengan la obligación de ponerse "pinganillos" para entenderse en el hemiciclo. "A costa de nuestras instituciones no se puede pagar la comisión de apertura de la investidura de Pedro Sánchez", insiste el vicesecretario del PP.

El partido de Feijóo también rechaza que las lenguas cooficiales se puedan utilizar ya en el pleno que decide la toma en consideración sobre la reforma del reglamento que regulará su uso, pues creen que la institución mostrará a la ciudadanía que son los propios diputados quienes no cumplen las normas. Los populares no han clarificado si ya tienen preparada la enmienda de totalidad contra la reforma del reglamento, ni si recurrirán esta modificación.