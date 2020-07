Urdangarín usó una ONG para niños discapacitados para evadir dinero a Belice

Iñaki Urdangarín y Diego Torres, su socio, habrían empleado la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, destinada a la ayuda de niños discapacitados y enfermos de cáncer, para desviar fondos a Belice.



Según publica el diario 'El Mundo' este miércoles, a ese paraíso fiscal destinaron el dinero obtenido por procedimientos ilegales en diversas empresas, empleando esta fundación como tapadera internacional. Esta fundación es la propietaria del 99% de la empresa Goes for Stakeholder, de la que se sirvieron para desviar estos fondos. El 1% restante pertenece a Mario Sorribas, amigo de los dos.



Urdangarín y su socio crearon en 2006 'De Goes Center for Stakeholder Management' e inscribieron el 99% de las participaciones en favor de la fundación para niños, tras haber sido acusado el marido de la infanta Cristina de haber recibido contratos a dedo por la administración balear.