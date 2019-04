Urdangarin negó ser un "comisionista"

El fiscal preguntó a Iñaki Urdangarin sobre la Infanta Cristina y los empleados de la sociedad Aizoon, que compartía con su mujer. Urdangarin respondió que no conocía a algunos de ellos, "he descubierto que no sabía ni quiénes eran", confesaba.

Fue acusado de tener empleados ficticios, pero el marido de la Infanta insistió en que su labor era dirigir el Instituto Nóos. "Si me pregunta por temas de facturación o contabilidad no son las funciones que tenía, yo tenía un cargo de presidente", insistía para aclarar más tarde que "nunca he sido comisionista de nada".